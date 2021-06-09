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طيار يوثق نجاته من حادث وسط السماء

منذ 14 دقيقة
265

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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