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جامعة الملك سعود تستعيد كلمة ولي العهد في حفل تخرجه قبل 14 عامًا

منذ 16 دقيقة
1461
جامعة الملك سعود تستعيد كلمة ولي العهد في حفل تخرجه قبل 14 عامًا

الرياض (صدى):
استعادت جامعة الملك سعود ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء إلقائه كلمة طلاب الجامعة؛ احتفالاً بتخرجه ضمن الدفعة الـ46 عام 1428هـ.

وقال ولى العهد آنذاك في كلمته: "عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل".

وتوجد ولي العهد باسم زملائه في الجامعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان حينها أميرًا للرياض، على رعايته حفل تخرجهم ومشاركتهم الفرحة في هذه المناسبة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن رعاية "الملك سلمان" لهذا الحفل دليل على ما تنعم به المملكة من تلاحم القيادة والشعب، وتعبير عما تتمتع به من الأمن والأمان.

وأضاف: "هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه ونعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل مكان وزمان وتحت أي ظرف كان".

وجاء استذكار الجامعة لكلمة ولي العهد بالتزامن مع الاحتفال الذي ستقيمه مساء اليوم بمناسبة تخرج الدفعتين (59 و60)، تحت رعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

 

جامعة الملك سعود
الرياض
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
أمير الرياض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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