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"التأمينات الاجتماعية": قرار شمول العاملين بالقطاع العام الغير خاضعين لنظام التقاعد المدني لا يسري على المدد السابقة

منذ 17 دقيقة
1382
"التأمينات الاجتماعية": قرار شمول العاملين بالقطاع العام الغير خاضعين لنظام التقاعد المدني لا يسري على المدد السابقة

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولا يسري على المدد السابقة.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة نادر بن إبراهيم الوهيبي، أن القرار يأتي مراعياً للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، الذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية أو تعويضات الأخطار المهنية أو التعطل عن العمل "ساند".

وأكد الوهيبي أن القرار تم العمل به اعتباراً من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبيناً أن التسجيل سيكون متاحاً عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضاً للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها.

وبين أن نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك و12% بالنسبة لصاحب العمل، التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية (معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل).

المملكة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء القاضي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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