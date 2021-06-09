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الإنتهاء من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وشبكات للمياه في الدوادمي

منذ 34 دقيقة
1473
الإنتهاء من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وشبكات للمياه في الدوادمي

الرياض (صدى):
انتهت شركة المياه الوطنية، مؤخرًا، من أعمال تشييد محطة ضخ، وعدد (5) خزانات مياه أرضية وعلوية بسعة تجاوزت (26) ألف م3، بالإضافة إلى تنفيذها خطوط وشبكات للمياه بأطوال تجاوزت (108) كيلو متر طولي.

كما انتهت الشركة، ممثلة بالقطاع الأوسط، من تنفيذ عدد (1595) توصيلة لخدمة ما يقارب 20 ألف مستفيد جديد في أجزاء متفرقة من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وذكرت الشركة أن تكلفة هذا المشروع تجاوزت أكثر من (51) مليون ريال، ويهدف إلى زيادة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع نسب التغطية بما يحقق استدامة الأمن المائي.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات بأعلى معايير الجودة وفق الجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة.

يذكر أن ذلك يأتي استكمالاً للمشاريع المائية التي وضعتها الشركة سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية، بهدف رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمات استمرارية كفاءتها التشغيلية.

 

الرياض
الدوادمي
شركة المياه الوطنية
المياه
الأمن المائي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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