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أدبي الباحة والرؤية المتقدمة

منذ 9 ساعات
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أدبي الباحة والرؤية المتقدمة

ريم عبدالعزيز (صدى):
بحضور محافظ القرى الاستاذ هزاع بن قرمله وقع نادي الباحة الأدبي شراكة مجتمعيه مع مجموعة الرؤية المتقدمة يتم بموجب هذه الشراكة تنظيم الأنشطة الثقافية وتقديم عدد من الفعاليات المشتركة.

وقد وقع عقد الشراكة من جانب النادي الأدبي رئيس النادي الشاعر الاستاذ حسن محمد الزهراني ومن جانب مجموعة الرؤية المتقدمة رئيسها التنفيذي الاستاذ عطية السلامي.

وأكد رئيس النادي الأدبي بالباحة أن توقيع هذه الاتفاقية ستسهم في نشر وتطوير العمل الثقافي بالمحافظة وتنظيمه في المنتزهات وفي بقية انحاء المحافظة وتقديم الأمسيات والندوات والمسابقات ومعارض الكتب.

وأن الهدف من توقيع هذه الشراكة هو الارتقاء بالعمل الثقافي والأدبي كما ستضفي الكثير من الدعم للحراك الثقافي للمنطقة ولمحافظة القرى بوجه الخصوص .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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