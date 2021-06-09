الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظيفة شاغرة في تخصص المحاسبة بمدينة الرياض، بالمسمى الوظيفي: ُمحلل التخطيط والميزانية.
وأشترطت الشركة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ووجود خبرة سابقة، وإجادة اللغة اإلنجليزية، مهارات في استخدام الحاسب اآللي، وقدرة على التحليل التحليلي، ومعرفة جيدة بكتابة التقارير.
وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 28/10/1442هـ الموافق 09/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الشركة.