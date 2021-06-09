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الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 48 دقيقة
1782
الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظيفة شاغرة في تخصص المحاسبة بمدينة الرياض، بالمسمى الوظيفي: ُمحلل التخطيط والميزانية.

وأشترطت الشركة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ووجود خبرة سابقة، وإجادة اللغة اإلنجليزية، مهارات في استخدام الحاسب اآللي، وقدرة على التحليل التحليلي، ومعرفة جيدة بكتابة التقارير.

وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 28/10/1442هـ الموافق 09/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الشركة.

 

وظائف
السعودية للكهرباء

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خبير زمانه
الله يستر من غضب الله اصحاب الابل فئتين اهل الابل الاصليين الذين تربو على رعاه الابل وحبها بدون هياط ومظاهر ...والفئه الثانيه اهل المزاين...

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