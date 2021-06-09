نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جدل بين جماهير النصر حول إمكانية إعارة مارتينيز إلى الباطن

منذ 57 دقيقة
1916
جدل بين جماهير النصر حول إمكانية إعارة مارتينيز إلى الباطن

ماجد محمد (صدى):
انتشر الحديث عن تفريط نادي النصر في النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في ظل معاناة من إصابة طويلة؛ حيث تفكر إدارة نادي النصر، جديا في التخلص من أزمته بعدما أجرى عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي للركبة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر مارس الماضي أمام الأهلي.

وسيغيب مارتينيز عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 أشهر؛ ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحترف الأرجنتيني بشعار نادي الباطن، في إشارة إلى إمكانية إعارته ليستفيد النصر من تجهيزه مع ناد آخر بعد إصابته الطويلة.

وقال مشجع نصراوي: "إعارة سنة مافي مشكلة"، فيما كتب آخر: "اوك بنعطيه لكم بشرط .. تضبطون ارضية ملعبكم الخايس والشرط الثاني مايلعب قدام النصر"، وطالب مشجع إدارة مسلي آل معمر ببيع اللاعب، قائلا: "بيعوه تكفون بيعوه نبي الأفضل، وين تيكسيرا و الشناوي للحين ما شفنا احد".

وكتب أحد المغردين: "اشوفك متحمس لاعب بموصفات بيتي وقيمته السوقية ١٢م يورو من افضل لاعب ارجنتيني وافضل لاعب بامريكا الشمالية يروح الباطن إعارة نسفت تاريخه"، فيما تهكم مشجع آخر من نادي الاتحاد بعد خطف النصر صفقة فينسنت أبو بكر، قائلا، "نعطيه الاتحاد اعاره اول ما يرجع لعبه صح ناخذه بما أن الاتحاديين زعلانين علينا".

وكان نادي النصر قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني الكبير فينسنت أبوبكر، نجم بشكتاش التركي والبرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب جوانجزو إيفرجراند الصيني.

 

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
الباطن
بيتي مارتينيز

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قرود مقروده ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان موزع العقول ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
خبير زمانه
الله يستر من غضب الله اصحاب الابل فئتين اهل الابل الاصليين الذين تربو على رعاه الابل وحبها بدون هياط ومظاهر ...والفئه الثانيه اهل المزاين...

أخر الأخبار

الإنتهاء من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وشبكات للمياه في الدوادمي
الإنتهاء من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وشبكات للمياه في الدوادمي
منذ 3 دقائق 1063
طرق لحماية أطفالك من أشعة الشمس أثناء جلوسهم داخل السيارة
طرق لحماية أطفالك من أشعة الشمس أثناء جلوسهم داخل السيارة
منذ 19 دقيقة 1253
إدارة الوحدة تعرض على المدرب دونيس التجديد
إدارة الوحدة تعرض على المدرب دونيس التجديد
منذ 24 دقيقة 1427
إخماد حريق اندلع في إطارات مستعملة بأرض فضاء بالدمام
إخماد حريق اندلع في إطارات مستعملة بأرض فضاء بالدمام
منذ 26 دقيقة 1366
حتى الحيوانات ما سلمت من بعض
حتى الحيوانات ما سلمت من بعض
منذ 37 دقيقة 477
شاب يفقد وعيه داخل نادي رياضي
شاب يفقد وعيه داخل نادي رياضي
منذ 38 دقيقة 440
الثور حاس صاحبه
الثور حاس صاحبه
منذ 38 دقيقة 394
الغباء وما يسوي
الغباء وما يسوي
منذ 38 دقيقة 458
الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة
الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 48 دقيقة 1780
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً
منذ 53 دقيقة 1619