جدل بين جماهير النصر حول إمكانية إعارة مارتينيز إلى الباطن

ماجد محمد (صدى):
انتشر الحديث عن تفريط نادي النصر في النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في ظل معاناة من إصابة طويلة؛ حيث تفكر إدارة نادي النصر، جديا في التخلص من أزمته بعدما أجرى عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي للركبة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر مارس الماضي أمام الأهلي.
وسيغيب مارتينيز عن الملاعب مدة لا تقل عن 6 أشهر؛ ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحترف الأرجنتيني بشعار نادي الباطن، في إشارة إلى إمكانية إعارته ليستفيد النصر من تجهيزه مع ناد آخر بعد إصابته الطويلة.
وقال مشجع نصراوي: "إعارة سنة مافي مشكلة"، فيما كتب آخر: "اوك بنعطيه لكم بشرط .. تضبطون ارضية ملعبكم الخايس والشرط الثاني مايلعب قدام النصر"، وطالب مشجع إدارة مسلي آل معمر ببيع اللاعب، قائلا: "بيعوه تكفون بيعوه نبي الأفضل، وين تيكسيرا و الشناوي للحين ما شفنا احد".
وكتب أحد المغردين: "اشوفك متحمس لاعب بموصفات بيتي وقيمته السوقية ١٢م يورو من افضل لاعب ارجنتيني وافضل لاعب بامريكا الشمالية يروح الباطن إعارة نسفت تاريخه"، فيما تهكم مشجع آخر من نادي الاتحاد بعد خطف النصر صفقة فينسنت أبو بكر، قائلا، "نعطيه الاتحاد اعاره اول ما يرجع لعبه صح ناخذه بما أن الاتحاديين زعلانين علينا".
وكان نادي النصر قد تعاقد مع المهاجم الكاميروني الكبير فينسنت أبوبكر، نجم بشكتاش التركي والبرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب جوانجزو إيفرجراند الصيني.