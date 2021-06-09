ذكرى وفاة الفنان عبدالله محمود اليوم

القاهرة (صدى):
توفى الفنان المصري عبدالله محمود في مثل هذا اليوم 9 يونيو 2005، وعمره لا يتجاوز الخمسة والأربعين عاما.
وشارك عبدالله محمود في أعمال عديدة في السينما والدراما والمسرح، حيث ولد الفنان الراحل في 16 مارس 1956، وبدأ مشواره الفنى طفلا مع صديقى عمره محسن محيى الدين وأحمد سلامة من خلال التليفزيون.
وكانت بدايته الموفقة في مسلسل «البوسطجى» عام 1974، في حين كانت بداية انطلاقته السينمائية في فيلم «إسكندرية... ليه؟» مع المخرج يوسف شاهين عام 1978، ثم توالت أعماله السينمائية ومن أبرزها «شمس الزناتى» و«حنفى الأبهة» مع عادل إمام وفيلم «الاحتياط واجب»، و«الإمبراطور»، مع أحمد زكى.
ويعتبر فيلم " الطوق والإسورة " من أدواره المهمة أيضا ومن أبرز الأفلام التي قدمها فيلم «المواطن مصرى» للمخرج الراحل صلاح أبوسيف مع عمر الشريف.
ويذكر أن آخر عمل سينمائى له هو فيلم «واحد كابتشينو»، الذي أنتجه وقام ببطولته، لكنه توفى قبل أن يشاهده.