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ندوة حوارية بتعليم المخواة تستشرف آفاق الخطة الدراسية الجديدة

منذ 12 ساعة
1442
ندوة حوارية بتعليم المخواة تستشرف آفاق الخطة الدراسية الجديدة

عبدالله الغامدي (صدى):
رعى مدير تعليم المخواة علي الجالوق فعاليات الندوة الحوارية التي أقامها قسم الإعلام والاتصال عن بعد تحت عنوان ( الخطط الدراسية الجديدة .. تطلعات وطن ) بحضور أكثر من 264 مشاركاً ومشاركة .

وشارك في تقديمها عميد كلية العلوم والأداب بالمخواة الأستاذ الدكتور علي بن عثمان الزندي وأستاذ علم النفس المدرسي

بكلية الدراسات التربوية العليا بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد بن حسن المسعودي ، والدكتورة نورة الهديب الكاتبة الصحفية بجريدة اليوم .

وتناولت الندوة التي أدارها مدير الإعلام والاتصال ناصر بن محمد العُمري المناهج الدراسية الجديدة واستشرفت أوراق العمل الإضافات التي ستحدثها من منظور تربوي وتعليمي .

وأكد مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق :( أن التغيير نهج تستمده ‫وزارة التعليم‬ من القيادة الرشيدة التي تقود تحولات هائلة وهو حتمية تفرضها التغيرات المتسارعة ).

فيما قال : الدكتور محمد المسعودي ( أن وزارة التعليم‬⁩ فهمت المستقبل وواكبت ⁧‫#رؤية_السعودية_2030 ‬⁩، وأضاف : نؤمّل أن تستوعب المناهج الجديدة موضوعات مثل المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتربية الإيجابية وأن تجد اهتماماً يوازي تأثيرها ).

فيما تحدثت الدكتورة نورة الهديب عن إيجابيات تدريس مهارات التفكير بالقول أنها سوف تساعد الطفل على تفعيل وظائف عقله ومادة الدفاع عن النفس تساعد على فهم السلوك المعرفي مما سيخلق أجيالًا تدافع عن هويتها .

وبين الأستاذ : الدكتور علي بن عثمان الزندي أن التحول نحو الفصول الدراسية الثلاثة نقلة نوعية تستوعب التغييرات الهائلة التي يعيشها جيل اليوم .

فيما أكد مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خصران العُمري خلال المداخلات :

أن طموح القيادة الرشيدة أن يكون التعليم السعودي ضمن أفضل الأنظمة العالمية ، وأضاف : ⁧‫التقويم الدراسي الجديد خطوة مهمة جداً نحو تحقيق ماتخطط له القيادة ؛ لذا علينا أن ننتظر المزيد من الخطوات القادمة وأن نتوقعها حتى نستطيع الوصول إلى المنافسة عالمياً مع الدول المتقدمة في مجال التعليم .

وبيّن : أن هذه خطوات التغيير جاءت في وقتها مثمناً جهود الوزارة في هذا المجال .

تعليم المخواة
ندوة حوارية
الخطة الدراسية الجديدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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