طرق لحماية أطفالك من أشعة الشمس أثناء جلوسهم داخل السيارة

أميرة خالد (صدى):
يعد ترك الأطفال داخل السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس خلال فصل الصيف من أخطر الأشياء على الطفل فقد ترتفع درجة الحرارة بشدة حتى تصل لـ 60 درجة مئوية ويشكل هذا الأمر خطرًا كبيرًا على حياتهم.
ويمكن حماية الأطفال الجالسين في السيارة من أشعة الشمس الحارة من خلال عدة الطرق أبرزهم إغلاق فتحة السقف الداخلي لمنع أشعة الشمس المباشرة من الوصول إلى أطفالك.
وتتضمن الإجراءات أيضًا إستخدام ستارة واقية يتم لصقها على الزجاج، حيث أن هذه الستارة مفيدة حتى لو كانت سيارتك بنوافذ داكنة.
كما يجب تشغيل المكيف كي لا يشعر أطفالك بالحر بجانب ارتداء أطفالك ملابس بألوان فاتحة، ومن الضروري أيضًا استخدام كريمات واقية من الأشعة فوق البنفسجية.