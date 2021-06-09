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طرق لحماية أطفالك من أشعة الشمس أثناء جلوسهم داخل السيارة

منذ 50 دقيقة
1326
طرق لحماية أطفالك من أشعة الشمس أثناء جلوسهم داخل السيارة

أميرة خالد (صدى):
يعد ترك الأطفال داخل السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس خلال فصل الصيف من أخطر الأشياء على الطفل فقد ترتفع درجة الحرارة بشدة حتى تصل لـ 60 درجة مئوية ويشكل هذا الأمر خطرًا كبيرًا على حياتهم.

ويمكن حماية الأطفال الجالسين في السيارة من أشعة الشمس الحارة من خلال عدة الطرق أبرزهم إغلاق فتحة السقف الداخلي لمنع أشعة الشمس المباشرة من الوصول إلى أطفالك.

وتتضمن الإجراءات أيضًا إستخدام ستارة واقية يتم لصقها على الزجاج، حيث أن هذه الستارة مفيدة حتى لو كانت سيارتك بنوافذ داكنة.

كما يجب تشغيل المكيف كي لا يشعر أطفالك بالحر بجانب ارتداء أطفالك ملابس بألوان فاتحة، ومن الضروري أيضًا استخدام كريمات واقية من الأشعة فوق البنفسجية.

 

الأطفال
السيارات
أشعة الشمس
فصل الصيف
الأشعة فوق البنفسجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129021
منذ 12 دقيقة
كلام تماام ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
زعبلووه وباالخيزران شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من حاله وافعاله وفال الشيطان فاله ..
عبدالله الناصر / حائل
احسن لك وللرياضه السعوديه ماشفنا منك الا الاحباط والتخبط
fa100hd
احتاج حساب هالمدرس المميز
ابو محمد 😎 ✍️
شغدلوووه ..

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