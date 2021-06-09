بلدي الباحة يوصي بإيقاف الزحف العمراني على المدرجات الزراعية 

محمد عبدالله الغامدي (صدى):
أوصى المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة بإيقاف الزحف العمراني على المدرجات الزراعية حفاظا على سلة غذاء هامة بناها الأجداد من آلاف السنين، وإيجاد البدائل المناسبة بتوسيع نطاق المدينة نحو الشمال الشرقي.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ جمعان بن علي الكرت وحضور جميع الأعضاء، و باسم المجلس البلدي بالباحة هنأ الكرت في مستهل حديثه بالدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل بمناسبة تكليفه أمينًا عامًا للمجالس البلدية، كما قدم شكر أعضاء المجلس البلدي لأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط لجهود الأمانة الواضحة والملموسة في تهيئة مواقع الحدائق والمنتزهات في مدينة الباحة" منتزه رغدان، منتزه الأمير الحسام، حديقة الشمال، حديقة الحسام، حديقة الأمير محمد بن سعود، حديقة الأمير سلطان بن سلمان" وتحسين المشهد البصري لمدينة الباحة بالتأثيث الحضري وأنسنة الشوارع بتوفير مسارات مشاة وأعمدة إنارة وتصميم الأرصفة وتهيئة جلسات للمارة وتزيين الجزرالوسطية للشوارع بالتشجير وعمل مجسمات جمالية .
وأيد أعضاء المجلس البلدي الفكرة التي طرحتها اللجنة الإعلامية والمتمثلة في بث الوعي وتنمية الحس الجمالي من خلال النشرات ولوحات البنر في مداخل منتزهات وحدائق مدينة الباحة تحت عنوان " دع المكان أفضل مما كان" حفاظا على المكتسبات الطبيعية والصحة العامة.
وكشف ممثل الأمانة المهندس عبدالعزيز المالكي بأن هناك مشروع مطروح في المنافسة العامة كاميرات لمراقبة ورصد المنتزهات والحدائق والمواقع التي تتبع الأمانة وفقًا للإجراءات النظامية بهدف الحد من العبث بممتلكات العامة التي تخص الأمانة، وفي نهاية الجلسة أوصى المجتمعون بتكريم الداعمين والمشاركين في توسعة وتحسين طريق مدخلة عرق بني سار من الأفراد والمؤسسات الأهلية.
كما أوصى المجلس بوضع لوحات إرشادية في مداخل المنتزهات عن فترات الصيانة، كما اتخذ المجلس عددا من القرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة تنمية مدينة الباحة.