فؤاد أنور يؤكد صعوبة التوقيع مع العويس

ماجد محمد (صدى):
كشف قائد المنتخب الوطني وناديي النصر والشباب سابقاً فؤاد أنور، عن صعوبة تعاقد نادي النصر مع حارس مرمى الأهلي، محمد العويس نظرا إته لم يدخل الفترة الحرة.
وقال فؤاد أنور عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "محمد العويس تبقى في عقده عام مع النادي الأهلي وغير صحيح إنه سيدخل الفترة الحرة في الأيام القادمة"؛ لذلك لن يستطيع نادي النصر التعاقد مع حارس مرمى الأخضر والفريق الأهلاوي إلا بموافقة ناديه، ما يصعب انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ومن الجدير بالذكر، أن نادي النصر، كان قد أعلن رسميا عن رحيل حارس المرمى الأسترالي براد جومز، وذلك لانتهاء عقوده مع النادي وعدم التجديد، وصرف العالمي النظر عن التعاقد مع حارس أجنبي واضعا نصب أعينه نجم الأهلي محمد العويس إلى جانب الثنائي وليد عبدالله وأمين بخاري.