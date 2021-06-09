تكليف رجاءالله السلمي مساعدًا لوزير الرياضة

ماجد محمد (صدى):
أصدر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتكليف الدكتور رجاءالله السلمي مساعداً لوزير الرياضة.
وكان رجاءالله السلمي، هو وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام، وهو الأمين العام لـ"الاتحاد العربي لكرة القدم" منذ ديسمبر 2017، ورئيس مجلس إدارة "الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي"، وأستاذ في مهارات الاتصال بكلية الإعلام والاتصال في جامعة الملك عبدالعزيز.
وشغل منصب وكيل الرئيس لشؤون الشباب في "وزارة الرياضة"، والمشرف العام على الإعلام في الوزارة ذاتها، ومدير عام "مكتب الرئيس العام لرعاية الشباب"، ومدير الإعلام التربوي بجدة، والمتحدث الإعلامي باسم "الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة".
وكان عضواً في كل من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" في جدة عام 1999، و"هيئة الصحفيين السعوديين" عام 1998، وأمين عام لجنة "المنتدى الوطني للتعليم للجميع" في جدة عام 1998.
ونال "جائزة زاهد قدسي" عام 2005، كما حصل على دكتوراه في الأدب الرقمي التفاعلي عام 2018 من "جامعة الملك عبدالعزيز"، وماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية عام 2010.