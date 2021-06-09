مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى والأمراض المسببة له في 5 دول

سعيد العجل (صدى):
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 5 دول، يستفيد منها 150 ألف فرد.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، فيما وقعها عن المؤسسة الأمين العام الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود، وذلك بمقر المركز بالرياض.
وأوضح الدكتور عقيل الغامدي بأنه سيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ 30 حملة طبية بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كلاً من: اليمن، والسودان، وباكستان، ونيجيريا، وبنجلاديش، يتم خلالها إجراء ما يقارب 12,000 عملية جراحية.
وأضاف الدكتور الغامدي أن هذه الحملات الطبية تأتي ضمن سلسلة البرامج التطوعية التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.