ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة

القاهرة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في مصر، من القبض على رجل مسن قام بالتحرش الجنسي بفتاة داخل حافلة للنقل العام، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الرجل المسن وهو يتحرش بفتاة ويضع يده على أماكن حساسة من جسدها ونشبت مشاجرة بينهما؛ حيث قررت النيابة العامة المصرية عرض مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على لجنة فنية للفحص والتأكد من صحته.
ومن جانبها، أوضحت الفتاة، أن الرجل المسن أمسك بمناطق حساسة في جسدها وهو ما دفعها للتشاجر معه، لافتة إلى أن الركاب تعدوا عليه بالضرب وأجبروه على النزول حينما حدثت الواقعة.