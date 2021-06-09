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ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة

منذ ساعة
835
ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة

القاهرة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في مصر، من القبض على رجل مسن قام بالتحرش الجنسي بفتاة داخل حافلة للنقل العام، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرجل المسن وهو يتحرش بفتاة ويضع يده على أماكن حساسة من جسدها ونشبت مشاجرة بينهما؛ حيث قررت النيابة العامة المصرية عرض مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على لجنة فنية للفحص والتأكد من صحته.

ومن جانبها، أوضحت الفتاة، أن الرجل المسن أمسك بمناطق حساسة في جسدها وهو ما دفعها للتشاجر معه، لافتة إلى أن الركاب تعدوا عليه بالضرب وأجبروه على النزول حينما حدثت الواقعة.

 

مصر
اعتداء
تحرش
مسن
حافلة

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية
شمس الحقيقة
زمان الطيبين
برق امصحا
الهدف من التخصيص تقليص رواتب المتقاعدين...بدل ما تكون متقاعد ب ١٥ ألف تتقاعد ب ١٠ او ١١ ألف...هذي مسميات تضليلية ولوائح وهمية يستقصد بها...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
يااا بووووي هذول ** حثالة المجتمع ** أهل فن ** لا حياء ولا أدب ولا هم عايشين عيشه محترمة *** أذا لم تستح فأصنع...

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