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"سقاية" توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"

منذ 13 ساعة
1443
"سقاية" توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"

محمد السعران (صدى):
وقَّعت مؤسسة سقاية الأهلية، اليوم، في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب وبناء شراكة تخدم المجتمع، وتحقق الاستدامة في قطاع المياه.

وقع المذكرة كلٌّ من نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سقاية الأهلية، وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" الأستاذ عبد الرحمن الموسى.

وأوضح الشيباني، أن الطرفين سيعملان من خلال هذه المذكرة، على التعاون فيما يعود بالفائدة على المجتمع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل على تلبية احتياجات مناطق المملكة، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.

وأكد وكيل الوزارة للمياه، أن المذكرة تأتي حرصاً من الوزارة على تلبية احتياجات مناطق المملكة كافة من المياه، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

من جانبه أوضح، رئيس مجلس إدارة "إرواء" عبد الرحمن الموسى، أن هذه الاتفاقية ستسهم في تنفيذ مشاريع الجمعية التي تستهدفها في خطتها الاستراتيجية.

وقال الموسى: إن مثل هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات الجمعية في مشاريعها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى تعميق الأثر بين القطاع الثالث، والقطاع الحكومي، والتكامل للإسهام في الوصول لوطن طموح.

وتتضمن مذكرة التفاهم، على تقديم المشورة الفنية للجمعية حيال مدى صلاحية المناطق المستهدفة لإنشاء المشاريع، ودعم ومساندة الجمعية في استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وتحديد الأولويات لمناطق الاحتياج، وتأهيل المقاولين المعتمدين، واختيار الأنسب حسب المعايير الفنية والمالية.

يُذكر أن مؤسسة سقاية الأهلية التي أسست عام 1442هـ (2020)، تتطلع إلى إبرام وتوقيع مذكرات التفاهم، والتعاون مع الجمعيات التي تعنى بالعمل الخيري في مجال خدمات المياه، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الاستدامة.

الجمعية الخيرية
مذكرة تفاهم
ر
سقاية
المياه الصالحة للشرب

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية
شمس الحقيقة
زمان الطيبين
برق امصحا
الهدف من التخصيص تقليص رواتب المتقاعدين...بدل ما تكون متقاعد ب ١٥ ألف تتقاعد ب ١٠ او ١١ ألف...هذي مسميات تضليلية ولوائح وهمية يستقصد بها...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
يااا بووووي هذول ** حثالة المجتمع ** أهل فن ** لا حياء ولا أدب ولا هم عايشين عيشه محترمة *** أذا لم تستح فأصنع...

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