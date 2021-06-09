نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

‏شاهد.. لحظة تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة

منذ 42 دقيقة
1870
‏شاهد.. لحظة تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة

الرياض (صدى):
أُطلق أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في المملكة بمواصفات عالمية، وذلك في سياق جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية.

وشهدت فعالية التدشين حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية بندر الخريف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، بحسب "العربية".

وتأتي الخطوة المهمة في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وما تسببه من تأثيرات على سلاسل الإمداد اليومية، والمستلزمات الأساسية وخاصة في مجال الرعاية الصحية، حيثُ ساهم ظهور الجائحة في جعل خطط تطوير الصناعة تعمل بوتيرة متسارعة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وزارة الصحة
فيروس كورونا
جهاز تنفس صناعي
صناعات طبية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههه ودي اصدق بس قوووووووويه صدق انكم فاقدين الثقه النصر العالمي يغرد خارج السرب وانتو تويتر وخرابيط وش اخبار بليهي وجحفلي وكردي وباهبري ومعيوف...
سارة
مافيه الخبر إلى يشرح البال. الله يرزقنا الجنة ووالدينا.
سارة
مافيه الخبر إلى يشرح البال. الله يرزقنا الجنة ووالدينا.
رااايق
طيب ** أما ((Juventus)) في الأخير هذي يبغالها مصنع مياة شرب عشان تنبلع ** هههههههه
Zoolعالمي
شيوووووووووووون لين الحين انت حي

أخر الأخبار

«الأرصاد»: نشاط رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض غدًا (صور)
«الأرصاد»: نشاط رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض غدًا (صور)
منذ 21 دقيقة 1377
بالفيديو.. الفنانة الكويتية أمل عباس بعد تعرضها لوعكة صحية: "ما فيني إلا العافية"
بالفيديو.. الفنانة الكويتية أمل عباس بعد تعرضها لوعكة صحية: "ما فيني إلا العافية"
منذ 26 دقيقة 606
ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة
ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة
منذ 32 دقيقة 613
‏شاهد.. لحظة تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة
‏شاهد.. لحظة تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة
منذ 42 دقيقة 1870
الإعلام المرئي: فسح أكثر من 171 ألف جهاز خلال مايو الماضي
الإعلام المرئي: فسح أكثر من 171 ألف جهاز خلال مايو الماضي
منذ 51 دقيقة 1797
بالفيديو.. شجار عنيف في البرلمان البوليفي
بالفيديو.. شجار عنيف في البرلمان البوليفي
منذ 56 دقيقة 1773
بالفيديو.. مزارعو القصيم ينجحون بجني التوت باستخدام الطاقة النظيفة
بالفيديو.. مزارعو القصيم ينجحون بجني التوت باستخدام الطاقة النظيفة
منذ ساعة 1832
شريف دسوقي عن بتر قدمه: "أفوض أمري إلى الله"
شريف دسوقي عن بتر قدمه: "أفوض أمري إلى الله"
منذ ساعة 938
بالصور.. إيفانكا ترامب تظهر برفقة زوجها وكلبهما في شوارع ميامي
بالصور.. إيفانكا ترامب تظهر برفقة زوجها وكلبهما في شوارع ميامي
منذ ساعة 1055
امرأة تطلق النار على زوجها وتنهي حياته
امرأة تطلق النار على زوجها وتنهي حياته
منذ ساعة 1456