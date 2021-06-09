نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا عن الحوار الحضاري ضمن برنامج أمة وسطا

منذ 13 ساعة
1436
أكاديمية الحوار تنفذ برنامجا تدريبيا عن الحوار الحضاري ضمن برنامج أمة وسطا

محمد السعران (صدى):
أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مساء الثلاثاء 27 شوال 1442 هـ، الموافق 8 يونيو 2021م عن بعد ، برنامجا تدريبيا بعنوان: " الحوار الحضاري" .

ويأتي تنظيم البرنامج الذي شارك فيه (100) مشاركاً ومشاركة ، ضمن فعاليات مشروع أمة وسطا والذي يقام برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس المنطقة ومركز التدريب وخدمة المجتمع في الجامعة العربية المفتوحة.

ويهدف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/ أحمد السويري، إلى إكساب المشاركين والمشاركات المهارات اللازمة في الحوار مع المختلف حضارياً وثقافياً.

وتناول البرنامج عددا من المحاور منها: كيف تحاور، وأنت والآخر، وكيف تعرف القيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيف نتعامل مع الانفتاح الحضاري الذي نعيشه.

واستعرض الأستاذ أحمد السويري خلال البرنامج دور الحوار الحضاري في تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي والتعايش وتقبل الآخر ، لافتا إلى أن الحضارة تعنى بالمنجزات المادية والعمرانية والاقتصادية والثقافة وتشير إلى العادات والتقاليد والمعتقدات .

وبين أن الحوار الحضاري يهدف إلى تحقيق التعاون والوصول إلى تفاهم بين الدول على كافة الأصعدة لتعزيز فرص السلام، مشيرا إلى أن من أهم أهداف الحوار تحسين علاقة الإنسان بالإنسان، وهو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حضارة في سبيل تحقيق عملية التكامل مع الثقافات الأخرى.

كما استعرض كيفية ممارسة التسامح في الحياة، ولماذا نتحاور مع المختلفين عنا حضاريا وثقافيا.

يذكر أن برنامج أمة وسطا الذي يستمر على مدى ستة أشهر يعتبر امتداداً للبرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها المركز في عدد من مناطق المملكة المختلفة، بهدف تعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم، واستكمالاً لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي، ويأتي إطلاقه ضمن مبادرات المركز الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية من خلال ما يطرحه المشاركون والمشاركات من الأفكار والرؤى بما يمهد الطريق لطرح مبادرات وطنية مرتبطة بكل منطقة تسهم في تعزيز النسيج المجتمعي لبناء تنمية مستدامة للوطن وتعزيز وحدته الوطنية، بما يساهم في رؤية المملكة 2030.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني
الحوار الحضاري
أكاديمية الحوار

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية
شمس الحقيقة
زمان الطيبين
برق امصحا
الهدف من التخصيص تقليص رواتب المتقاعدين...بدل ما تكون متقاعد ب ١٥ ألف تتقاعد ب ١٠ او ١١ ألف...هذي مسميات تضليلية ولوائح وهمية يستقصد بها...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
يااا بووووي هذول ** حثالة المجتمع ** أهل فن ** لا حياء ولا أدب ولا هم عايشين عيشه محترمة *** أذا لم تستح فأصنع...

أخر الأخبار

أسطورة النصر يؤكد صعوبة التوقيع مع العويس
أسطورة النصر يؤكد صعوبة التوقيع مع العويس
منذ 22 دقيقة 1418
بالفيديو.. القبض على مواطن لسرقته 100 ألف ريال من مؤسسة تجارية بالطائف
بالفيديو.. القبض على مواطن لسرقته 100 ألف ريال من مؤسسة تجارية بالطائف
منذ 32 دقيقة 1664
تكليف رجاءالله السلمي مساعدًا لوزير الرياضة
تكليف رجاءالله السلمي مساعدًا لوزير الرياضة
منذ 37 دقيقة 1912
«الأرصاد»: نشاط رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض غدًا (صور)
«الأرصاد»: نشاط رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض غدًا (صور)
منذ 51 دقيقة 1700
بالفيديو.. الفنانة الكويتية أمل عباس بعد تعرضها لوعكة صحية: "ما فيني إلا العافية"
بالفيديو.. الفنانة الكويتية أمل عباس بعد تعرضها لوعكة صحية: "ما فيني إلا العافية"
منذ 56 دقيقة 860
ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة
ضبط مسن تحرش بفتاة داخل حافلة
منذ ساعة 830
‏شاهد.. لحظة تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة
‏شاهد.. لحظة تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي صُنع في المملكة
منذ ساعة 2146
الإعلام المرئي: فسح أكثر من 171 ألف جهاز خلال مايو الماضي
الإعلام المرئي: فسح أكثر من 171 ألف جهاز خلال مايو الماضي
منذ ساعة 1874
بالفيديو.. شجار عنيف في البرلمان البوليفي
بالفيديو.. شجار عنيف في البرلمان البوليفي
منذ ساعة 1844
بالفيديو.. مزارعو القصيم ينجحون بجني التوت باستخدام الطاقة النظيفة
بالفيديو.. مزارعو القصيم ينجحون بجني التوت باستخدام الطاقة النظيفة
منذ ساعة 1970