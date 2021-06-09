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بالفيديو.. شجار عنيف في البرلمان البوليفي

منذ 56 دقيقة
1768
بالفيديو.. شجار عنيف في البرلمان البوليفي

وكالات (صدى):
تعارك عضوان في البرلمان البوليفي بعنف خلال جلسة برلمانية عامة مخصصة لمناقشة تقرير عن توقيف الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز.

وأظهر مقطع فيديو هنري مونتيرو النائب عن حزب "كريموس" اليميني (المعارض) وأنطونيو غابرييل كولك النائب عن حزب الحركة نحو الاشتراكية (ماس) الحاكم، وهما يتعاركان في قاعة المجلس أثناء عرض وزير الداخلية فرناندو ديل كاستيلو هذا التقرير.

وذكر وزير الداخلية بشكل خاص إلى الوضع السياسي الناجم عن استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس في عام 2019، مجدداً الاتهامات التي أطلقها حزب "ماس" وحلفاؤه بمحاولة المعارضة إعداد انقلاب بعد تعيين رئيس مؤقت.

وقال وزير الداخلية "متواطئون، متواطئون!" مخاطباً النواب الأعضاء في "كريموس" بزعامة حاكم منطقة سانتا كروز (وسط)، لويس فرناندو كاماتشو الذي لعب دوراً كبيراً في سقوط موراليس.

في حين طالب السناتور مونتيرو بالاحترام، وهاجمه النائب كولك وبعض زملائه، ثم تعارك الرجلان، وبدء الشجار.

شجار
الكونغرس
السناتور
البرلمان البوليفي
جلسة برلمانية

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههه ودي اصدق بس قوووووووويه صدق انكم فاقدين الثقه النصر العالمي يغرد خارج السرب وانتو تويتر وخرابيط وش اخبار بليهي وجحفلي وكردي وباهبري ومعيوف...
سارة
مافيه الخبر إلى يشرح البال. الله يرزقنا الجنة ووالدينا.
سارة
مافيه الخبر إلى يشرح البال. الله يرزقنا الجنة ووالدينا.
رااايق
طيب ** أما ((Juventus)) في الأخير هذي يبغالها مصنع مياة شرب عشان تنبلع ** هههههههه
Zoolعالمي
شيوووووووووووون لين الحين انت حي

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