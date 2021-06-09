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بالفيديو.. مزارعو القصيم ينجحون بجني التوت باستخدام الطاقة النظيفة

منذ ساعة
1831
بالفيديو.. مزارعو القصيم ينجحون بجني التوت باستخدام الطاقة النظيفة

يوسف الحميد (صدى):
انتقل العليق الأسود أو "التوت" من أقصى فياض قارة أمريكا الجنوبية من المكسيك إلى محافظة البكيرية بمنطقة القصيم بجهود مزارعي المنطقة، متحدين بذلك أجواء الصحراء القاسية.

وأوضح أحد المزارعين، أنهم بدأوا في زراعة الفراولة قبل 7 سنوات تقريبا وتزامن مع ذلك زراعتهم للتوت؛ حيث يقومون بتكثيف الزراعة فيه ومحاولة تغطية جزء من الاحتياج المحلي لمثل هذه الفاكهة، كما تستخدم المزرعة الطاقة الشمسية وهناك 200 لوحًا شمسيًا ينتج طاقة حوالي 60 كيلو ويغطي فيما مجموعه 20 بيتًا محميًا .

وتنتج إحدى مزارع البكيرية 30 طنًا من التوت و15 طنًا من الفراولة، فضلًا عن توفير الاستشارات والشتلات لكل من يرغب في زراعتها واستثماراتها، بينما تعد فاكهة الفراولة موسمية تبدأ في ديسمبر وتنتهي في مارس، ولكن وجود "البيوت المحمية" جعل إنتاج التوت يزيد بشكل كبير؛ حيث تم زراعته من شهر أبريل حتى ديسمبر، بحسب تقرير "الإخبارية" .

البكيرية
الطاقة النظيفة
التوت
مزارعو القصيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129013
منذ 11 دقيقة
الله يبارك لك فيما تعبت عليه ورزقنا وإياك من واسع فضله .. آمين ..

.. كفو يا اهل القصيم ، كفو ..

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههه ودي اصدق بس قوووووووويه صدق انكم فاقدين الثقه النصر العالمي يغرد خارج السرب وانتو تويتر وخرابيط وش اخبار بليهي وجحفلي وكردي وباهبري ومعيوف...
سارة
مافيه الخبر إلى يشرح البال. الله يرزقنا الجنة ووالدينا.
سارة
مافيه الخبر إلى يشرح البال. الله يرزقنا الجنة ووالدينا.
رااايق
طيب ** أما ((Juventus)) في الأخير هذي يبغالها مصنع مياة شرب عشان تنبلع ** هههههههه
Zoolعالمي
شيوووووووووووون لين الحين انت حي

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