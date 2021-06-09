بالصور.. إيفانكا ترامب تظهر برفقة زوجها وكلبهما في شوارع ميامي

واشنطن (صدى):
ظهرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي تمارس رياضة المشي برفقة زوجها جيرارد كوشنر، وكلبهما في شوارع مدينة ميامي، مرتدية كروب توب برتقالية اللون مع بنطلون رياضي مموه بألوان الوردي والبرتقالي والأبيض.
وارتدت إيفانكا قبعة على رأسها، واعتمدت نظارات شمسية، لحماية نفسها من الأشعة الساطعة، أما زوجها، فظهر بتيشيرت كحلي وشورت باللون الكاكي.
وكان إيفانكا وزوجها محاطين بعدد من الحراس الشخصيين أثناء جولتهما في المنطقة؛ فيما تركز حاليًا على حياتها العائلية وأطفالها، وتصب جلّ اهتمامها على رعايتهم بالشكل الصحيح.