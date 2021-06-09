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محافظ الغاط يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

منذ 13 ساعة
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محافظ الغاط يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

بدر الحارثي (صدى):
أطلق محافظ الغاط الأستاذ منصور بن سعد السديري وبحضور وكيل المحافظ الأستاذ فهد بن عبدالمحسن السديري فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ فهد بن أحمد الطيار، حيث اطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الحملة حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر  أمير منطقة الرياض حفظه الله، ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاته، ومكافحة الغلو والتطرف ، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

 

 

هيئة الأمر بالمعروف
فعاليات
السديري
الأمن الفكري
محافظ الغاط

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية
شمس الحقيقة
زمان الطيبين
برق امصحا
الهدف من التخصيص تقليص رواتب المتقاعدين...بدل ما تكون متقاعد ب ١٥ ألف تتقاعد ب ١٠ او ١١ ألف...هذي مسميات تضليلية ولوائح وهمية يستقصد بها...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
يااا بووووي هذول ** حثالة المجتمع ** أهل فن ** لا حياء ولا أدب ولا هم عايشين عيشه محترمة *** أذا لم تستح فأصنع...

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