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شريف دسوقي عن بتر قدمه: "أفوض أمري إلى الله"

منذ 26 دقيقة
581
شريف دسوقي عن بتر قدمه: "أفوض أمري إلى الله"

القاهرة (صدى):
وجه الممثل المصري ​شريف دسوقي​، رسالة للمتابعين، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية مع استمرارية جلسات التأهيل النفسي، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال دسوقي: "أنا بخير الحمد لله كويس.. قدامي فترة قريبة لحد ما أخرج من المستشفى.. ويلا بينا نشتغل ونرجع زي الأول".

وأضاف : "لازم أشكر ربنا على كده.. لأن اللي بيحبه ربه يبتليه.. وأنا راضي بالابتلاء ده ومفيش أحسن من كده.. ربنا مهما شكرته مفيش أحن منه".

وتابع : "واحد قالي بعد عملت عملية البتر: الحتة دي سبقتك للجنة"، معلقا على إتهامه بإستعطاف الجمهور إثر خضوعه لعملية بتر قدمه: " أفوض أمري إلى الله".

 

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