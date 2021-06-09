شريف دسوقي عن بتر قدمه: "أفوض أمري إلى الله"

القاهرة (صدى):
وجه الممثل المصري شريف دسوقي، رسالة للمتابعين، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية مع استمرارية جلسات التأهيل النفسي، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.
وقال دسوقي: "أنا بخير الحمد لله كويس.. قدامي فترة قريبة لحد ما أخرج من المستشفى.. ويلا بينا نشتغل ونرجع زي الأول".
وأضاف : "لازم أشكر ربنا على كده.. لأن اللي بيحبه ربه يبتليه.. وأنا راضي بالابتلاء ده ومفيش أحسن من كده.. ربنا مهما شكرته مفيش أحن منه".
وتابع : "واحد قالي بعد عملت عملية البتر: الحتة دي سبقتك للجنة"، معلقا على إتهامه بإستعطاف الجمهور إثر خضوعه لعملية بتر قدمه: " أفوض أمري إلى الله".