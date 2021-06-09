بالفيديو.. وزير الصحة للمترددين في أخذ اللقاح: "لاتسمعوا للمشككين"

الرياض (صدى):
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، على حرص الوزارة على اختيار أفضل اللقاحات فعالية.
وقال الربيعة خلال حديثه لقناة " العربية " : سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة.
وأشار وزير الصحة إلى أن هناك 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.
ووجه الوزير حديثه للمترددين في أخذ اللقاح قائلًا : لاتسمعوا للمشككين.. بادروا بأخذ اللقاحات لحمايتكم من مضاعفات كورونا الشديدة، اللقاح آمن وفعال ويحمي من أعراض كورونا الشديدة، فأحرص على سلامتك وسلامة من تحب وخذ اللقاح".