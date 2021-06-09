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بالفيديو.. وزير الصحة للمترددين في أخذ اللقاح: "لاتسمعوا للمشككين"

منذ 26 دقيقة
1575
بالفيديو.. وزير الصحة للمترددين في أخذ اللقاح: "لاتسمعوا للمشككين"

الرياض (صدى):
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، على حرص الوزارة على اختيار أفضل اللقاحات فعالية.

وقال الربيعة خلال حديثه لقناة " العربية " : سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية أقل من 60 عاماً حال توفرها بكميات كبيرة.

وأشار وزير الصحة إلى أن هناك 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

ووجه الوزير حديثه للمترددين في أخذ اللقاح قائلًا : لاتسمعوا للمشككين.. بادروا بأخذ اللقاحات لحمايتكم من مضاعفات كورونا الشديدة، اللقاح آمن وفعال ويحمي من أعراض كورونا الشديدة، فأحرص على سلامتك وسلامة من تحب وخذ اللقاح".

وزير الصحة
كورونا
توفيق الربيعة
فيروس كورونا
اللقاحات

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¥ ولد نجد ¥
الله يرحم الجندي اللذي استشهد للدفاع عن دينه ووطنه و الله يقوي رجال الامن و ينصرهم على كل عدو
أبو عبدالله الحربي
المعيشة كانت بسيطة والبساطة يحبه ألله سبحانه وبفضله وكرمة ومحبته يوهيى للبسطاء قائد بقلب بساطة إلى رفعه وهذا نحمده سبحانه بدولة لاتعرف إلى البساطة...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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