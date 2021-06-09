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أمانة الشرقية: إنشاء ممشى صحي بطول 25م بمنتزه وحديقة اللهابة

منذ 10 ساعات
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أمانة الشرقية: إنشاء ممشى صحي بطول 25م بمنتزه وحديقة اللهابة

بدر الحارثي (صدى):
نفذت بلدية اللهابة ممشى صحي بحديقة اللهابة العامة، بطول 25 متر، وعرض 4 متر، ويتكون من حجر المرو متعدد الألوان، ويتميز بأقطار ذات حواف ملساء لا تؤثر على الأفراد المستخدمين للممشى، مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية في جسم الأنسان والعمل علي تحسين جودة الحياة وأنسنه المدن.

وقال رئيس بلدية اللهابة المهندس فايز بن سرحان الشمري أن لرياضة المشي فوائد عديدة تعزز الصحة العامة وتخفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم وتحافظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات، وغيرها من فوائد صحية كثيره، إضافة إلى أنها تساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، للحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض.

وأكد المهندس فايز الشمري على أهمية تواجد الوعي المجتمعي لرياضة المشي لما لها من فوائد صحية كثيره، مشيراً بإسهام الممشى الصحي الذي نفذته بلدية اللهابة في رفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية، حيث يهدف الممشى الصحي إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة وتعزيز الصحة العامة ونشر الثقافة الصحية من خلال هذه المماشي لممارسة هذه الرياضة المهمة وتنميتها لدى الفرد والمجتمع.

وأشار الى أن البلدية حريصة على إقامة المماشي الرياضية لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده اللهابة، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها من خلال تكامل الخدمات في إطار استراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.

 

 

أمانة الشرقية
الصحة العامة
الأمراض
حديقة اللهابة العامة
بلدية اللهابة

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