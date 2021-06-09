بالصور.. 4 سيارات خارقة تجذب الأنظار في سوق المستعمل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
جذبت 4 سيارات خارقة الأنظار خلال سوق السيارات المستعملة؛ حيث حملت سيارة شيفروليه corvette 2018 محركين، الأول سعة 6.2 لتر، 8 سلندر قوة 455 حصان، بناقل حركة يدوى ذي 7 سرعات، والأخر سعة 6.2 لتر سوبر تشارجر 8 سلندر، بقوة 650 حصان بناقل حركة 7 سرعات يدوي.
وتمتاز corvette بأنظمة ترفيه، عجلة قيادة كهربائية، كمبيوتر توضيح حالة السيارة و عرض أمامي للمعلومات، و دخول بدون مفتاح، ويبلغ سعر سيارة شيفرولي corvette موديل 2018 فى السوق السعودى المستعمل بـ 250 ألف ريال.
وزودت سيارة مرسيدس GT S AMG بمحرك سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو 8 أسطوانات، بقوة 510 حصان، و تتسارع السيارة من 0 الى 100 كم خلال 3.7 ثانية، اما السرعة القصوى فتبلغ 360 كم / ساعة محددة الكترونيا، بينما المقصورة الداخلية، بها 6 فتحات للمكيف، و شاشة ملاحة بمقاس 10 بوصة في الوسط، ويبلغ سعرها من 572 ألف ريال إلى 741 ألف ريال.
وشملت سيارة أستون مارتن DB 11 2018 محركين، الأول 5200 سي سي ثنائي التيربو، بقوة 600 حصان، و 700 نيوتن.متر من عزم الدوران، بناقل حركة اوتوماتيكي من نوع ZF، و دفع خلفي، و الثانى 8 سلندر بسعة 4000 سي سي بشاحن ثنائي التيربو، بقوة 510 حصان و 675 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 في 4 ثوان، وبسعر 746 ألف ريال.
وتضم سيارة فيراري 812 SUPER FAST 2018 محركاً سعة 6.5 سي سي بعدد 12 سلندر، بقوة 789 حصان، و تتسارع السيارة من 0 الى 100 كم في 2.9 ثانية، و تصل سرعتها القصوى إلى 340 كم / ساعة، فضلًا عن مصابيح أمامية حادة مسحوبة لطرفي السيارة بتقنية ليد، مع إطارات رياضية قياس 20 بوصة، ويبلغ سعر سيارة فيراري 812 SUPER FAST موديل 2018 في السوق المستعمل بسعر مليون و 750 ألف ريال.