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هيئة المنافسة تدعو للاطلاع على دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

منذ 31 دقيقة
1449
هيئة المنافسة تدعو للاطلاع على دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

محمد السعران (صدى):
تدعو "الهيئة العامة للمنافسة" المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم للاطلاع على مسودة دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، وإبداء المقترحات والملاحظات.

وتوضح الهيئة، أن طرح مسودة الدليل لاستطلاع آراء العموم يأتي انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية والرغبة في تطوير إصداراتها وأدلتها.

تجدر الإشارة إلى أن الدليل يهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والمستشارين القانونيين لاستيضاح منهج الهيئة في تطبيق مبادئ المنافسة عند فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

وتسعد الهيئة باستقبال الآراء والمقترحات حول مسودة الدليل عبر البريد الإلكتروني: info@gac.gov.sa

علماً أن مهلة استقبال المرئيات تنتهي بتاريخ 20 يونيو 2021م

الجهات الحكومية
مسودة
الاندماج
الهيئة العامة للمنافسة

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¥ ولد نجد ¥
الله يرحم الجندي اللذي استشهد للدفاع عن دينه ووطنه و الله يقوي رجال الامن و ينصرهم على كل عدو
أبو عبدالله الحربي
المعيشة كانت بسيطة والبساطة يحبه ألله سبحانه وبفضله وكرمة ومحبته يوهيى للبسطاء قائد بقلب بساطة إلى رفعه وهذا نحمده سبحانه بدولة لاتعرف إلى البساطة...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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