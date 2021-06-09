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القادسية يرفض مغادرة العمري على طريقة رحيل اليامي للهلال

منذ 50 دقيقة
2062
القادسية يرفض مغادرة العمري على طريقة رحيل اليامي للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر بنادي القادسية، أن لاعب خط الوسط حسن العمري لا يمكنه مغادرة النادي دون وجود عرض رسمي يصل لإدارة النادي، وأن رحيله على طريقة اللاعب حمد اليامي الذي وقع للهلال دون الرجوع للنادي غير ممكن بالنسبة للعمري.

وأوضحت أن الرئيس السابق مساعد الزامل وقع مع العمري في عام 2018 عقداً لمدة أربع سنوات لينتهي في عام 2022 قبل أن تقوم الإدارة الحالية بتمديد عقده قبل أشهر قليلة في الفترة التي أبدع فيها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكان محط أنظار العديد من المسؤولين، واختير أيضاً من قبل المدرب الفرنسي رينارد للمنتخب الأول في معسكر سابق لهذا الموسم، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" .

وقال أن اللاعب اليامي عرض عليه أكبر عرض في تاريخ نادي القادسية للاعب محترف سعودي حيث تجاوز العرض مليوني ريال للموسم الواحد إلا أنه رفض وفضل الرحيل للهلال.

 

 

الهلال
حمد اليامي
القادسية
حسن العمري

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¥ ولد نجد ¥
الله يرحم الجندي اللذي استشهد للدفاع عن دينه ووطنه و الله يقوي رجال الامن و ينصرهم على كل عدو
أبو عبدالله الحربي
المعيشة كانت بسيطة والبساطة يحبه ألله سبحانه وبفضله وكرمة ومحبته يوهيى للبسطاء قائد بقلب بساطة إلى رفعه وهذا نحمده سبحانه بدولة لاتعرف إلى البساطة...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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