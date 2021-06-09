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الشورى يقترح نقل أماكن فحص تصاريح العمرة إلى مواقف الحافلات

منذ 55 دقيقة
1606
الشورى يقترح نقل أماكن فحص تصاريح العمرة إلى مواقف الحافلات

الرياض (صدى):
ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/ 1442هـ .

وطالبت عضو الشورى ساميه بخاري وزارة الحج بالعمل على تمكين المرأة وزيادة نسبة الوظائف المخصصة للنساء.

كما اقترحت نقل أماكن فحص تصاريح العمرة إلى مواقف الحافلات، تقليلا للمخالطة الناتجة من تكرار الصعود والنزول للحافلة، والعمل على تعميم تغطية التأمين الطبي ليشمل المعتمرين والحجاج.

وأشاد عضو الشورى عبدالله آل طامي بالدور الهام الذي قامت وتقوم به الوزارة في موسم العمرة، متسائلًا عن دور القطاع الخاص ومدى مشاركته في بعض أعمال الوزارة الرئيسية تماشيًا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ولاحظ عضو الشورى تركي العنزي وجود حاجة ماسة إلى الانتقال للتقنيات الناشئة في إطار تقنيات الثورة الرقمية الحديثة مثل تقنيات معالجة البيانات الضخمة والطباعة ذات ثلاثية الابعاد والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتي يمكن استخدامها في إدارة الحشود.

ودعا عضو الشورى منصور التركي وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم التفويج بالإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة، مؤكدًا أهمية إنشاء أكاديمية للتدريب على المهن المختلفة التي تتطلبها كافة الخدمات واعتبار الحصول على الشهادة شرط أساسي لمزاولة المهنة.

مجلس الشورى
وزارة الحج والعمرة
التأمين الطبي
تصاريح العمرة
مواقف الحافلات

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الله يرحم الجندي اللذي استشهد للدفاع عن دينه ووطنه و الله يقوي رجال الامن و ينصرهم على كل عدو
أبو عبدالله الحربي
المعيشة كانت بسيطة والبساطة يحبه ألله سبحانه وبفضله وكرمة ومحبته يوهيى للبسطاء قائد بقلب بساطة إلى رفعه وهذا نحمده سبحانه بدولة لاتعرف إلى البساطة...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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