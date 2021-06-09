بالفيديو.. ‏إعلان جاهزية تدشين مشروع جدة سوبردوم أكبر قبة بلا أعمدة في العالم

جدة (صدى):
أعلن المركز الوطني للفعاليات، اليوم الأربعاء، عن جاهزية تدشين مشروع جدة سوبردوم بعد إتمام عمليات البناء ليبدأ باستضافة الفعاليات المختلفة.
وأوضح المركز، في بيان له، أنه بالرغم من الظروف القاسية لجائحة كوفيد-19، والقيود الصعبة التي فرضت، وأدت إلى تعطل جل المشاريع الضخمة حول العالم، تم إنجاز مشروع القبة الأكبر في العالم دون أعمدة، والواقعة شمال مدينة جدة، محققين بذلك هدفا آخر يعزز ويساهم في نجاح رؤية المملكة 2030.
وأكد المركز، أنه سيكون لجدة سوبردوم دور مهم ورئيسي في إحياء العديد من الفعاليات والمناسبات المقامة في مدينة جدة بمختلف أنواعها، كالفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية منها والعالمية، والمعارض والعديد من المشاريع المختلفة.
ويبلغ قطرجدة سوبردوم 210 متر ومساحتها 39.753 متر مربع، وارتفاعها يقدر ب 46 متر، حيث يمكن اللقبة التشكل بحسب احتياجات كل فعالية ومشروع، وبتلك الأرقام والمساحات الهائلة حطمت جدة سوبردوم رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية لتصبح أكبر قبة بسقف بلا أعمدة في العالم، بالإضافة لكونها أكبر قبة جيوديسية في العالم محطمة بذلك رقم غينيس آخر.
وأشار إلى أنه تماشيا مع التطور الذي تشهده البلاد، فإن جدة سوبردوم ستكون من أهم معالم المملكة؛ حيث ستتجه إليها أنظار العالم، بالإضافة إلى الفرص والشراكات والاستثمارات الضخمة التي استحققها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.