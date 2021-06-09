مستشفى ثريبان العام يستأنف العمليات الجراحية بعد توقفها بسبب كورونا

مازن القرني (صدى):
استأنف مستشفى ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة العمليات الجراحية اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي بعد توقفها بسبب فايروس كورونا ، وذلك عندما انخفضت أعداد الإصابات به ، وبدء الجهات المختصة بالسيطرة على المرض والحد من انتشاره .
حيث تم تأجيل إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة خلال الفترة الماضية .
وقد شمل قرار استئناف العمليات الجراحية بمستشفى ثريبان في العديد من التخصصات، لمرضى في المسالك البولية وغيرها في الجراحة وتكللها جميعها ولله الحمد بالنجاح .