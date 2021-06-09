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مستشفى ثريبان العام يستأنف العمليات الجراحية بعد توقفها بسبب كورونا

منذ ساعة
1754
مستشفى ثريبان العام يستأنف العمليات الجراحية بعد توقفها بسبب كورونا

مازن القرني (صدى):
استأنف مستشفى ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة العمليات الجراحية اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي بعد توقفها بسبب فايروس كورونا ، وذلك عندما انخفضت أعداد الإصابات به ، وبدء الجهات المختصة بالسيطرة على المرض والحد من انتشاره .

حيث تم تأجيل إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة خلال الفترة الماضية .

وقد شمل قرار استئناف العمليات الجراحية بمستشفى ثريبان في العديد من التخصصات، لمرضى في المسالك البولية وغيرها في الجراحة وتكللها جميعها ولله الحمد بالنجاح .

العمليات الجراحية
كورونا
محافظة العرضيات
منطقة مكة المكرمة
مستشفى ثريبان العام

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¥ ولد نجد ¥
الله يرحم الجندي اللذي استشهد للدفاع عن دينه ووطنه و الله يقوي رجال الامن و ينصرهم على كل عدو
أبو عبدالله الحربي
المعيشة كانت بسيطة والبساطة يحبه ألله سبحانه وبفضله وكرمة ومحبته يوهيى للبسطاء قائد بقلب بساطة إلى رفعه وهذا نحمده سبحانه بدولة لاتعرف إلى البساطة...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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