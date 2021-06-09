بالفيديو.. «ابتهال النصير» فقدت البصر في أول سنة طب لتتفوق في القانون

نايف السالم (صدى):
أكدت ابتهال النصير الحاصلة على المركز الأول على دفعتها في قسم القانون بكلية إدارة الأعمال، أن أي طريق في الحياة نسكله لا يخلو من المشكلات؛ حيث واجهت العوائق وفقدانها للبصر لتحقق التفوق.
وقالت الفتاة الشابة، أن أول تحدي واجهها هو فقدانها في أول سنة دراسة لها بكلية الطب، وكونها أول طالبة كفيفة بجامعة الحدود الشمالية والوحيدة في كلية إدارة الأعمال؛ حيث حولت التحدي إلى دافع للتفوق ونشر الوعي عن ذوي الإعاقة البصرية، بحسب تصريحاتها لبرنامج "اليوم" على قناة الإخبارية.
وأوضحت ابتهال النصير، أنها حزنت كثيرًا حينما فقدت بصرها وتملكها الخوف بشأن مستقبلها وأحلامها؛ لتبحث عن التخصصات المتاحة للمكفوفين وحولت من كلية الطب لكلية إدارة الأعمال لدراسة القانون وهو أكثر تخصص لديها شغف به.
وأشارت إلى أن الدافع الأكبر لها كان أنها إذا جلست في المنزل لن يكون هناك منفعة لها أو لعائلتها لتبدأ في أخذ دورات لتعود بعدها إلى الجامعة بعد سنتين من الانقطاع.