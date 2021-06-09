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كافتيريا في الدمام قبل 31 عام

منذ ساعة
1292
كافتيريا في الدمام قبل 31 عام

الدمام
مشروب
كافتيريا
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أحدث التعليقات

غادة
الي جهنم وبئس المصير
بوفهد
نصيحة اذا تعرض الموظف بأي نوع من الظلم او اسقاط الحق نصيحة يوكل له محامي مستقل من خارج المملكة مثل ماتعمل الاندية تشتكي عل...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
؟؟
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ابو علي
يتراقص ويتمايل ويتمايع ماهو قادر يثبت زي الرجال هذا زمن أنصاف الرجال لابارك الله فيهم

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