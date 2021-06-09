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مركز التعليم الإلكتروني يؤكد على ضرورة إصدار تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني

منذ 48 دقيقة
1772
مركز التعليم الإلكتروني يؤكد على ضرورة إصدار تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني

الرياض (صدى):
جدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تذكير جميع جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني، بمسارعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة لتمكينها من مزاولة وتقديم أنشطة التعليم الإلكتروني قبل نهاية المهلة المحددة بعد 90 يومًا.

وأكد المركز أهمية استيفاء الجهات جميع متطلبات إصدار التراخيص اللازمة؛ قبل نهاية المهلة الممنوحة لها لتصحيح أوضاعها، والمنتهية بتاريخ 2 / 2 / 1443هـ، الموافق 9 / 9 / 2021م، حيث لا يمكن لأي جهة مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بعد التاريخ المقرر إلا بعد الحصول على ترخيص، إذ يتيح المركز التقديم على التراخيص من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة.

ويهدف المركز من خلال خدمة التراخيص إلى الإسهام في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية الإلكترونية وحوكمة ممارساتها وتنظيمها، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع في المملكة، وذلك لضمان تقديم برامج تعليمية وتدريبية إلكترونية مستدامة، علاوة على متابعة وتقييم مستوى الجودة المقدمة لجميع البرامج، ومواءمتها مع المعايير وفقًا لأحدث الدراسات.

ويقدم المركز ترخيصاً للجهات؛ للتأكد من جاهزية الجهة وقدرتها على تقديم التعليم أو التدريب الإلكتروني، وترخيصاً للبرامج؛ بهدف التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية وتوافقها مع معايير المركز، ويتم منح التراخيص للجهات والبرامج بعد سلسلة من الإجراءات المتسقة مع ضوابط ومعايير المركز، التي تُعد أدلة لضبط جودة التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة؛ حيث تم بناؤها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

واستطلع المركز سابقاً آراء المستفيدين، وعقد ورش عمل لذوي العلاقة، إضافة إلى إجراء اللقاءات مع المختصين والخبراء في التعليم الإلكتروني، بهدف تطوير وتفعيل المعايير والعمليات اللازمة لحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني، وفقاً لأهداف المركز والمهام المنوطة به.

ودعا المركز جميع الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني info@elc.edu.sa.

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تأسس بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته في المملكة، كما يعمل على تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين مختلف الجهات، والابتكار في القطاع، وتطوير وقياس مؤشرات التعليم الإلكتروني.

التعليم العام
التراخيص
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
النمط الإلكتروني

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أحدث التعليقات

غادة
الي جهنم وبئس المصير
بوفهد
نصيحة اذا تعرض الموظف بأي نوع من الظلم او اسقاط الحق نصيحة يوكل له محامي مستقل من خارج المملكة مثل ماتعمل الاندية تشتكي عل...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
؟؟
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ابو علي
يتراقص ويتمايل ويتمايع ماهو قادر يثبت زي الرجال هذا زمن أنصاف الرجال لابارك الله فيهم

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