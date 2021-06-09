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برلمان السلفادور يوافق على اعتبار البتكوين عملة قانونية

منذ 33 دقيقة
1584
برلمان السلفادور يوافق على اعتبار البتكوين عملة قانونية

وكالات (صدى):
أعلن برلمان السلفادور، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على قانون يعتبر العملة الإلكترونية البتكوين عملة قانونية.

ويهدف القانون إلى جعل البتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة.

ويذكر أن الأيام السبعة الأخيرة، حتى ظهر الأحد 6 يونيو، شهدت ارتفاعا ملحوظا في نمو معظم العملات الرقمية الشهيرة؛ حيث وصل عدد العملات الرقمية المتداولة إلى 10.296 عملة بإجمالي قيمة سوقية 1.645 تريليون دولار.

وارتفعت عملة "البتكوين" بحوالي 1.5 بالمئة، وصعدت عملة "إيثيريم" بنحو 13 بالمئة، أيضا عملة "بينانس" صعدت بقيمة قاربت 20 بالمئة، في حين صعدت عملة "دوجكوين" بقيمة تجاوزت عتبة الـ 20 بالمئة.

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غادة
الي جهنم وبئس المصير
بوفهد
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ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
؟؟
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ابو علي
يتراقص ويتمايل ويتمايع ماهو قادر يثبت زي الرجال هذا زمن أنصاف الرجال لابارك الله فيهم

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