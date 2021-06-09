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تحذير أمني عالي الخطورة من تحديثات «adobe»

منذ 48 دقيقة
1870
تحذير أمني عالي الخطورة من تحديثات «adobe»

علي القحطاني (صدى):
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذير أمني عالي الخطورة من وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في تحديثات Adobe.

وأصدرت Adobe عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في بعض منتجاتها؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: تنفيذ برمجيات خبيثة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

ويتمكن المهاجم من رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، حجب الخدمة (DoS)، تجاوز آلية حماية، فيما أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Adobe توضيحًا لهذه التحديثات.

 

تحذير أمني
الأمن السيبراني
تحديثات Adobe
الثغرات

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