بالفيديو.. نهى نبيل ترد على منتقدي وضعها المانيكير: "ممكن عندي عذر"

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، اليوم الأربعاء، رسالة لمنتقدي وضعها المانيكير وكيفية صلاتها، قائلة : "طيب نهى المانيكير في إيدك شهور، متى الصلاة والحين رمضان"؟.
ورت نهى نبيل قائلة: "طيب أنا هجاوب على التعليقات، هالسؤال بيمر عليّ يمكن بشكل يومي، في مليون طريقة وطريقة، ممكن أكون مركبة أضافر، ممكن أحطه وأشيله عشان أتوضى، ممكن عندي عذر، في مليون طريقة وطريقة".
وأضافت : "لكن أنا والله سؤالي للناس اللي كده، ليش وايد يهمك علاقة الناس بربهم، أنت إش بيخصك إيش بتستفيد إذا عرفت إن فلان شلون يصلي، فلان شلون يصوم، يصوم نافلة ولا ما يصوم، صلى العصر ولا ما صلى العصر، ليش في مجتمعنا هوس مو طبيعي أن احنا نتدخل بعلاقة الغير مع ربهم يمكن أكثر من علاقتنا نحنا بالله".
وتابعت : "ترى علاقة الإنسان بربه هي شي يخصه هو، ما يحق لأي شخص يتدخل فيها، أنت اشبتستفيد إذا عرفت علاقته بينه وبين ربه، يمكن في بينه وبين ربه خبيئة، يمكن يصلي فوق ما تتصور، هل أنا لازم أطلع على السوشيال ميديا أتصور سيلفي بسجادتي"؟