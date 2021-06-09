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زوجان يحبسان فتاة لـ7 سنوات داخل صندوق

منذ ساعة
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زوجان يحبسان فتاة لـ7 سنوات داخل صندوق

واشنطن (صدى):
تعرضت فتاة أمريكية حينما كانت تبلغ من العمر 20 عاما للاختطاف والتعذيب من زوجين وحبسها داخل صندوق خشبي محكم؛ حيث كانت تسافر من ولاية «أوريجنتون» في طريقها إلى كاليفورنيا على ساحل المحيط الهادئ بالولايات المتحدة لحضور عيد ميلاد.

وقابلت الفتاة العشرينية زوجان هما «كاميرون» و«جانيس هوكر»، وشعرت في البداية بالثقة لركوبهما معها إذ أخبراها بأن السيارات ترفض إيصالهما وأنهما في طريقهم إلى نفس وجهتها، لتدخل السيارة إلى منطقة معزولة، ووضع الزوج سكينًا في حلقها وتم أخذها ليمارس معها الجنس عنوة وسُجنت في «صندوق رأس»، وهو صندوق خشبي مصمم للقبض على شخص ما، ولا يظهر خارج الصندوق سوى رأسه فقط.

ووقعت الفتاة بالإجبار عقدًا لتكون في العبودية مدى الحياة، وتم تهديدها بالموت إذا حاولت الفرار، بالإضافة إلى منظمة غامضة تسمى «The Company» ادعى الزوجان الساديان أنها ستؤذي أسرتها وتعذبها إذا هربت، واحتفظ بها تحت السرير في صندوق خشبي.

وحينما أخبرها الزوج "كاميرون" أنه يريدها أن تصبح زوجته الثانية، وأدى ذلك إلى قيام زوجته بالتقدم بشكوى بشأن إساءة معاملتها على يد زوجها، وأعطى ذلك فرصة للفتاة المختطفة لكي تغادر وتعود إلى منزلها.

أمريكا
اعتداء
اختطاف
صندوق خشبي

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أحدث التعليقات

غادة
الي جهنم وبئس المصير
بوفهد
نصيحة اذا تعرض الموظف بأي نوع من الظلم او اسقاط الحق نصيحة يوكل له محامي مستقل من خارج المملكة مثل ماتعمل الاندية تشتكي عل...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
؟؟
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ابو علي
يتراقص ويتمايل ويتمايع ماهو قادر يثبت زي الرجال هذا زمن أنصاف الرجال لابارك الله فيهم

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