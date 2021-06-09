رينو تكشف عن سيارة جديدة أكثر تطورًا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تستعد رينو لإطلاق فئات جديدة من سيارات Megane حيث أنها من أكثر السيارات عملية وموثوقية.
وبدأت مصانع رينو في فرنسا بإنتاج جيل جديد من هذه المركبات ستحمل اسم Megane eVision، وباشرت باختبار بعض منها في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتعتبر هذه المركبات نسخا معدلة عن سيارات Megane بفئتها الأخيرة، حيث بنيت على منصات CMF-EV الجديدة كليا والمخصصة للسيارات الكهربائية،
وتأتي السيارات بهيكل هاتشباك انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك، وعلى تصميم مميز للواجهات المزينة بمصابيح LED وشعارات رينو المضيئة
وستعمل هذه المركبات بمحركات كهربائية صديقة للبيئة قادرة على توليد عزم يعادل 217 حصانا، وأن تدعم ببطاريات تتراوح استطاعتها ما بين 60 و160 كيلوواط، تكفيها لتقطع 450 كلم أو أكثر بالشحنة الواحدة.