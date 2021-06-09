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"لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"..صورة قبل 69 عاما تكشف النعمة التي غيرت حياة السعوديين

منذ ساعة
2449
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"لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"..صورة قبل 69 عاما تكشف النعمة التي غيرت حياة السعوديين

فهد القزيز (صدى):
يقول الله تعالى: "لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"، ويتجلى معنى تلك الآية الكريمة في صورة نادرة، وثقت شكل الحياة وسط مدينة الرياض عام 1373هـ، أي قبل نحو 69 عامًا، وكيف كانت المعيشة بسيطة مقارنة بما أصبحت عليه الآن.

وأظهرت الصورة، سير الكثير من الناس حفاة القدمين في ذلك الزمان، وسط الطرق الترابية، والمباني البسيطة.

وتكشف تلك الصورة عن مدى التغير والتطور الذي شهدته الرياض إلى أن أصبحت عاصمة المملكة، تضاهي أكثر المدن تطورًا وإبداعًا، بفضل ما أولته الحكومة السعودية على امتداد تاريخها بعد ظهور النفط، حيث سارعت إلى نهضة حديثة انعكست على حياة الناس.

وذلك إضافة إلى الخطط الاستراتيجية لإقامة مشاريع عملاقة، وبناء البنية التحية، حتى وصلت إلى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والذي تبنى في عهده الزاهر رؤية سمو ولي العهد 2030 والتي بدأت معالمها في الظهور خلال فترة وجيزة لتحقق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر إشراقا.

وصدق الله القائل في كتابة الكريم: "وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" .

 

المملكة
المعيشة
الطرق الترابية
النعمة
صورة معبرة

التعليقات

واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13407
منذ دقيقة
اغراب
أغراب في رحلة ليالي العـمر
أغراب في دنيا العيون السمر

أغراب والفرحـة حواليـنا
أغراب والدمعة في عنينا

ماشــــــيين في سـكة الأحباب
ماشيين وفي كل خطوة عذاب

أغراب .... أغراب

غربتنا غربة ليل يبحث عن نجومه
دمعتنا تروي الليل وتبدد همومــــه
وتبقى الدموع لينا تطفي الأمل فينا

ماشيين في سكة الأحباب ... ماشين وفي كل خطوة عذاب

أغراب .... أغراب

كانت أماني هواه ... بســـمة ليالينا
بكت العيون فرقاه ... وذبلت أمانينا
دمعة على اللي راح ... دمعة أسى وجراح
ما شيين في سكة الأحباب ... ماشيين وفي كل خطوة عذاب
كلمات: الأمير محمد العبد الله الفيصل

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
ترى كحيلان اخو طقيعان
واضح*** وصريح***
اغراب أغراب في رحلة ليالي العـمر أغراب في دنيا العيون السمر أغراب والفرحـة حواليـنا أغراب والدمعة في عنينا ماشــــــيين في سـكة الأحباب ماشيين وفي...
بلبايتساسيلتنلبسلبسن
كفو كحيلان حارق رز الطواقي
شيوووووووووووووووووووووووووون
الاستثنائي بالله الحس حلب
بوحسان
الحقيقة ان الحشد الشعبي العراقي هو من تصدى للدواعش بشهادة العراقيين انفسهم ولكن البعض يرى ان الدواعش المرتزقة متعدد الجنسيات الارهابين يرونهم مقاومة

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