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النفط يرتفع بفضل مؤشرات على طلب قوي للوقود

منذ ساعتين
2085
النفط يرتفع بفضل مؤشرات على طلب قوي للوقود

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الأربعاء بفضل مؤشرات على طلب قوي على الوقود في الاقتصادات الغربية، بينما تبددت احتمالات عودة إمدادات إيرانية إذ قال وزير الخارجية الأمريكي إنه من المستبعد رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019. وارتفع برنت واحدا في المائة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4 في المائة إلى 70.36 دولار للبرميل، وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2 في المائة.

المملكة
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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يشافيه و يعافيه.
إبن سمومة
الله يشافيه و يعافيه.
إبن سمومة
الحمد لله على كل حال، الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمدلله العظيم من كل ذنب عظيم، الحمدلله الذي عافانا من كثير من...
عليوي
ابو عمار عساك تتبعه يا العفن تشمت بمعاناه الناس
خالد
العلماني الوقح الفراج مو مصدق غن معزبه ماكرون أخذ صفعه قويه على وجهه .... ههههههههههه

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