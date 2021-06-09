عيادات صحة الباحة تستقبل أكثر من 8000 آلاف مستفيد خلال الأسبوع الماضي

عبدالله الغامدي (صدى):
أصدرت صحة الباحة تقرير لأهم أرقامها من تاريخ 27/5/2021م إلى 2/6/2021م حيث اوضح التقرير ان العيادات بمستشفيات المنطقة استقبلت 8829 مراجع بينما إستقبلت أقسام الطوارئ 8387 مراجع فيما بلغ عدد حالات التنويم 1570 حالة وكذلك تم اجراء 293عملية من ناحية اخرى اوضح التقرير عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ 98604 مستفيد منذ بدء العمل فيها وحتى الان ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة .
يذكر ان عيادات تطمن مخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس او سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الإقامة وتعمل على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع ويتم استقبال المرضى بشكل مباشر بدون حجز اي موعد.