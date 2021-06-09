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وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة ترشيد

منذ 22 دقيقة
1425
وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة ترشيد

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول تسويق محتوى: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التسويق أو ذكاء التسويق، فضلًا عن قائد تطبيقات تقنية المعلومات خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أنظمة oracle مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في oracle fusion وإدارة المشاريع.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم):

1- أخصائي أول تسويق محتوى.

2- قائد تطبيقات تقنية المعلومات.

وظائف
الرياض
شركة ترشيد

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يشافيه و يعافيه.
إبن سمومة
الله يشافيه و يعافيه.
إبن سمومة
الحمد لله على كل حال، الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمدلله العظيم من كل ذنب عظيم، الحمدلله الذي عافانا من كثير من...
عليوي
ابو عمار عساك تتبعه يا العفن تشمت بمعاناه الناس
خالد
العلماني الوقح الفراج مو مصدق غن معزبه ماكرون أخذ صفعه قويه على وجهه .... ههههههههههه

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