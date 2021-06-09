وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة ترشيد

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول تسويق محتوى: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التسويق أو ذكاء التسويق، فضلًا عن قائد تطبيقات تقنية المعلومات خبرة لا تقل عن 6 سنوات في أنظمة oracle مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في oracle fusion وإدارة المشاريع.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم):
1- أخصائي أول تسويق محتوى.
2- قائد تطبيقات تقنية المعلومات.