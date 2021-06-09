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الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط مخالفَين لنظام البيئة

منذ 27 دقيقة
1523
الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط مخالفَين لنظام البيئة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة مكة المكرمة مواطنين مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على مركبتين، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، ورقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.

الأمن العام
الجهات الأمنية
منطقة مكة المكرمة
مخالفين
الحطب المحلي

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يشافيه و يعافيه.
إبن سمومة
الله يشافيه و يعافيه.
إبن سمومة
الحمد لله على كل حال، الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمدلله العظيم من كل ذنب عظيم، الحمدلله الذي عافانا من كثير من...
عليوي
ابو عمار عساك تتبعه يا العفن تشمت بمعاناه الناس
خالد
العلماني الوقح الفراج مو مصدق غن معزبه ماكرون أخذ صفعه قويه على وجهه .... ههههههههههه

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