مشاهدة التلفاز أثناء تناول الوجبات يؤثر على قدرات الطفل اللغوية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط.
وقال جوناتان برنار الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية والمؤلف الرئيسي للدراسة ": "نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جداً، ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة".
وأوضح أن "التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل منهجي بمستويات لغوية أقل" عند جميع الأعمار المشاركة في الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس".
وأظهرت الدراسة وجود "ارتباط إحصائي" وليس "علاقة سببية" بين التعرض للتلفزيون وعدم تطور القدرات اللغوية.
وأضاف الباحث أنه يمكن للتلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل، ما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين" من خلال تشتيت انتباههم.