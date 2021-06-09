جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظم معرض فنون الريزن الأول 2021

حسين العلي (صدى):
تنظم جمعية الثقافة والفنون ممثلة في فرعها بمدينة جدة معرض فنون الريزن الأول 2021 .
أوضح ذلك أحد المنظمين والمتحدث باسم المعرض الأستاذ أحمد علي مشبب القحطاني ، مبينا أن الريزن عبارة عن مجموعة كبيرة من المشتقات النفطية التي يدخل استخدامها في كثير من مجالات حياتنا اليومية وقد طوع الفنانون هذه المادة لعدة استخدامات عملية وجمالية حان الوقت لعرضها بالشكل اللائق في معرض دولي هو الأول من نوعه عربيا ينطلق من المملكة العربية السعودية ويتجول في بقية الدول العربية التي تزدهر فيها صناعته ويكثر فيها ممتهنوه.
سيقام المعرض في مركز أدهم للفنون بمدينة جدة لمدة سبعة أيام في الفترة المسائية اعتبارا من يوم الخميس 7/11/1442 هـ يعرض فيها العديد من مشتقات الريزن التي صنعت بأيدي وخامات سعودية تبرز مستوى الابداع والتنوع لهذه الصناعة الهامة في المملكة بجهود ومبادرات شخصية من بعض الفنانين السعوديين.
مشيرا إلى أن المعرض يهدف التعريف بالريزن ومشتقاته وتطبيقاتها المتعددة و شرح لواقع صناعة الريزن في المملكة وإبراز المبدعين في صناعة الريزن ومشتقاته في بلادنا وتوضيح مصادر الحصول على الريزن ومشتقاته في المملكة و تقديم الدعم الفني المتقدم لممتهني صناعة الريزن في المملكة و زيادة مجالات التعاون بين المتخصصين في صناعة الريزن في الوطن العربي و مساعدة المحتاجين من الشباب السعودي على دخول سوق العمل في مجال الريزن ومشتقاته.
وأضاف أن المعرض سيشتمل على العديد من الفعاليات الثقافية وترفيهيةوالتسويقيةوالفنية تتضمن دورات فنية وعروض حية و بيع منتجات و استشارات فنية وورش عمل وعقود وصفقات و تصميم منتجات ومسابقة ثقافية و مسؤلية اجتماعية و متجر الكتروني وصيانة منتجات .
مؤكدا أن من أهم أهداف المعرض تحقيق رؤية الوطن الغالي 2030 والتي من ضمنها تمكين شباب وبنات الوطن من العمل الإحترافي الشريف.