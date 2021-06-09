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"هدف":صرف مليون ريال لـ 763 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه لشهر مارس 2021

منذ 46 دقيقة
1922
"هدف":صرف مليون ريال لـ 763 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه لشهر مارس 2021

الرياض (صدى):
أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ 763 مستفيداً من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجة لشهر مارس 2021 بمبلغ (1,013,522) ريال.

ويعمل "هدف" حالياً على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل 2021 ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخراً، وفقاً لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعم شهري للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى 2400 ريال شهريا ولمدة تصل إلى 24 شهرا ميلاديا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعم تحفيزي مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

ونحو خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أبان "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" ، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
صرف الدعم
النقل الموجه
برنامج دعم النقل

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
بالله لو سمحوا يغنوا بدون مكبرات الصوت؟! اسوة بالمساجد.. وناصر وشبه فاج كذا.. هو فيه شي..
قرم
ياشباب اهدو اهدو شويه. اللي يقول العامل واللي يقول السقيفه ماتطيح الا على العامل. لا هذا ولا هذا. المفروض ان يتم تثقيف عمال محطات...
اللهو البرى
بالله لو سمحوا يغنوا بدون مكبرات الصوت؟! اسوة بالمساجد.. وناصر وشبه يشبه فاج كذا.. هو فيه شي..
العدناني
لا بطل بطل خلهم يسوولك تمثال جنب حمامات الاليزيه العامة
سعووود
مدري كيف اصبحت ممثلة وهي ليس لديها اي مقومات للتمثيل سوى ان لديها واسطة في المجال .. سبحان الله ارزاق

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