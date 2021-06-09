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إلغاء تسليم المرأة إلى محرمها من الأحكام المستعجلة

منذ 17 دقيقة
1507
إلغاء تسليم المرأة إلى محرمها من الأحكام المستعجلة

الرياض (صدى):
صدرت موافقة المقام السامي على تعديلات مهمة على المادة ( 169) من نظام المرافعات الشرعية تلزم المحاكم المختصة بأن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنة أو تفريق بين زوجين.

وتضمن التعديل الذي صدر به المرسوم الملكي : "إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين". بما يعني إلغاء "تسليم المرأة إلى محرمها" من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

ويذكر أن الفقرة "ب" من المادة (169) بالنظام المذكور كانت تنص على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل "إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين".

المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي
تسليم المرأة
الأحكام المستعجلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
بالله لو سمحوا يغنوا بدون مكبرات الصوت؟! اسوة بالمساجد.. وناصر وشبه فاج كذا.. هو فيه شي..
قرم
ياشباب اهدو اهدو شويه. اللي يقول العامل واللي يقول السقيفه ماتطيح الا على العامل. لا هذا ولا هذا. المفروض ان يتم تثقيف عمال محطات...
اللهو البرى
بالله لو سمحوا يغنوا بدون مكبرات الصوت؟! اسوة بالمساجد.. وناصر وشبه يشبه فاج كذا.. هو فيه شي..
العدناني
لا بطل بطل خلهم يسوولك تمثال جنب حمامات الاليزيه العامة
سعووود
مدري كيف اصبحت ممثلة وهي ليس لديها اي مقومات للتمثيل سوى ان لديها واسطة في المجال .. سبحان الله ارزاق

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