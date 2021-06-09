بالفيديو.. فخرية خميس تكشف حالتها الصحية خلال رحلة علاجها من سرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، آخر تطورات حالتها الصحية خلال رحلة علاجها من مرض سرطان الثدي.
وبثت فخرية خميس مقطع فيديو لها خلال رقودها على السرير بمستشفى "السلطاني"، وفي يدها ضمادة طبية وجهاز تلقيها الإبرة من دون الكشف عن وجهها، قائلة أنها في مرحلة العلاج المناعي، وتحصل على إبرة مناعية، كل ثلاثة أسابيع.
وأوضحت الفنانة العمانية أنها انتهت من الإشاعات والفحوص، واتضح أن المرض بدأ يتلاشى لكن الإبرة المناعية لابد من الحصول عليها، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها في رحلتها العلاجية.
ومن الجدير بالذكر، أن فخرية خميس أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمرض السرطان وكشفت عن إصابتها بفيروس كورونا بالتزامن مع تشخيص الأطباء إصابتها بالمرض.