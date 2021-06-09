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بالفيديو.. فخرية خميس تكشف حالتها الصحية خلال رحلة علاجها من سرطان الثدي

منذ 49 دقيقة
713
بالفيديو.. فخرية خميس تكشف حالتها الصحية خلال رحلة علاجها من سرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس، آخر تطورات حالتها الصحية خلال رحلة علاجها من مرض سرطان الثدي.

وبثت فخرية خميس مقطع فيديو لها خلال رقودها على السرير بمستشفى "السلطاني"، وفي يدها ضمادة طبية وجهاز تلقيها الإبرة من دون الكشف عن وجهها، قائلة أنها في مرحلة العلاج المناعي، وتحصل على إبرة مناعية، كل ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الفنانة العمانية أنها انتهت من الإشاعات والفحوص، واتضح أن المرض بدأ يتلاشى لكن الإبرة المناعية لابد من الحصول عليها، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها في رحلتها العلاجية.

ومن الجدير بالذكر، أن فخرية خميس أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمرض السرطان وكشفت عن إصابتها بفيروس كورونا بالتزامن مع تشخيص الأطباء إصابتها بالمرض.

سرطان الثدي
فخرية خميس
فن ومشاهير

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
ماهو تاريخك في الاعلام الرياضي يادكتور بيطري في شركة المراعي
كلام مليان
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون غير 25 لاعب محلي...

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