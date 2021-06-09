نظام غذائي يهدد بالإصابة بسرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تزيد الأنظمة الغذائية المليئة باللحوم المصنعة والزبدة والأطعمة المقلية والحلويات السكرية، من خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ حيث أظهرت النتائج التي وقع تقديمها هذا الشهر في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، أن النساء اللواتي تناولن المزيد من هذه الأطعمة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 12%.
وأوضح باحثون من المعهد الكتالوني للأورام ومنظمة الصحة العالمية وإمبريال كوليدج في لندن، أن الأطعمة الدهنية والسكر تسبب التهابات، بينما يمكن أن تساعد الأطعمة النباتية في تقليلها.
وكشف الباحثون، أن الأطعمة التي تسبب الالتهاب، وهي استجابة للتوتر في الجسم، مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان؛ حيث تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على المزيد من الأطعمة والمنتجات الكاملة بانخفاض المخاطر.
وتؤدي الأطعمة الالتهابية إلى وجود ضغوطًا على الجسم من خلال تحفيز استجابة الجهاز المناعي لمحاربة تلف الخلايا المحتمل، وإذا استمر هذا مع مرور الوقت، فقد يؤدي إلى حالة تعرف باسم الالتهاب المزمن، والتي يمكن أن تسبب إجهادا للجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض والأعراض.