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نظام غذائي يهدد بالإصابة بسرطان الثدي

منذ ساعة
1637
نظام غذائي يهدد بالإصابة بسرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تزيد الأنظمة الغذائية المليئة باللحوم المصنعة والزبدة والأطعمة المقلية والحلويات السكرية، من خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ حيث أظهرت النتائج التي وقع تقديمها هذا الشهر في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، أن النساء اللواتي تناولن المزيد من هذه الأطعمة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 12%.

وأوضح باحثون من المعهد الكتالوني للأورام ومنظمة الصحة العالمية وإمبريال كوليدج في لندن، أن الأطعمة الدهنية والسكر تسبب التهابات، بينما يمكن أن تساعد الأطعمة النباتية في تقليلها.

وكشف الباحثون، أن الأطعمة التي تسبب الالتهاب، وهي استجابة للتوتر في الجسم، مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان؛ حيث تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على المزيد من الأطعمة والمنتجات الكاملة بانخفاض المخاطر.

وتؤدي الأطعمة الالتهابية إلى وجود ضغوطًا على الجسم من خلال تحفيز استجابة الجهاز المناعي لمحاربة تلف الخلايا المحتمل، وإذا استمر هذا مع مرور الوقت، فقد يؤدي إلى حالة تعرف باسم الالتهاب المزمن، والتي يمكن أن تسبب إجهادا للجسم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض والأعراض.

سرطان الثدي
أطعمة
نظام غذائي
صحة المرأة

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جار القمر
ضجيج في كل مكان لا يعجبهم العجب هذا الفقر لا يحبون الحقيقة عايشين على قلب الحقائق والكذب ويعتقدون أن الاخرين مثلهم
جاسم
هذه هي الحريه لما تترجم بالعكس اذا كان يحق نظاما المراءه في القانون ان تستخرج فيزا وتذهب إلى أي دولة تبحث عن زوج فماذا...
ابو بدر الكناني
ماهو تاريخك في الاعلام الرياضي يادكتور بيطري في شركة المراعي
كلام مليان
مافيه ابجح من الاعلامي القوطي توه امس موقع مع ابوبكر ب 80 مليون وقبلها بسبوعين مع تاليسكا ب 200 مليون غير 25 لاعب محلي...

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